Yargıtay’dan kirada yüzde 25’lik zam sınırını aşanlar için ’emsal’ karar

Yargıtay: “Kiracı yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak ev sahibinden talep edebilir”







CNN Türk’te yayınlanan habere göre Yargıtay verdiği bir kararda “Kiracı yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak ev sahibinden talep edebilir” dedi. Kira artışına sınırlama getiren yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yasaya göre, 1 yıl boyunca kira artışı yüzde 25’i geçmeyecekti.







Ancak bazı ev sahipleri, resmi olarak açıklanan yüzde 80’i aşan enflasyonu gerekçe göstererek bu orana bağlı kalmıyor.