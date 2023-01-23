Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay’dan YSK üyeliğine seçilen ilk isim belli oldu /23 Ocak 2023 11:59

Yargıtay’dan YSK üyeliğine seçilen ilk isim belli oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca bugün yapılan seçim sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine Sekizinci Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu seçildi.

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Fevzi Eroğlu, Yargıtay Genel Kurulunca yapılan ve 6 Yargıtay üyesinin yarıştığı seçimde 190 oy alarak YSK’nin yeni üyesi oldu.

Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer 2 üyenin belirlenmesi için seçimlere devam edilecek.

Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.

Öte yandan, Danıştay’da geçen hafta yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK üyeliğine seçilmişti.

YSK’nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay’dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK’nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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