Yargıtay görevini yapmadığı için hapiste fazladan yatıyorlar

Cezaevlerindeki hak ihlallerini Koronavirüs salgını sürecinde sık sık gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay süreçleri sonuçlanmadığı gerekçesiyle denetimli serbestlik hakkından yararlanmayan ve bu nedenle tutukluluk süreleri uzayanların durumunu Meclis gündemine taşıdı.







T24'te yer alan habere göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlanması talebiyle verilen yazılı soru önergelerinde tutuklu ailelerinin yazdığı mektuplara yer verdi.





Önergede yer alan mektupların ortak özelliği Yargıtay’da dosyaları bekleyen tutukluların tutukluluk sürelerinin yatar süreyi aşması…





Örneğin Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki Mehmet İrfan Baysal’ın durumu…





6 yıl 3 ay ceza alan Baysal’ın dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görüşülmeyi bekliyor.





Baysal, 25.04.2020 tarihi itibarıyla 44 ayını doldursa da denetimli serbestlik başvurusu yapamıyor. Çünkü Kilis İnfaz Hakimliği “Yargıtay’dan haber gelmedikçe bir şey yapamayız” demiş.





Aile bunun üzerine Yargıtay’ı arıyor ancak "Denetimli serbestlik hakkından faydalanabilmesi ve tahliye edilebilmesi için Cezaevi Kurulu'nun toplanması gerekli" yanıtı alıyor.





Baysal kanuni olarak denetimli serbestlik başvurusu hakkına sahip olsa da süreç infaz hakimliği ile Yargıtay arasına sıkışıp kalmış durumda.





Benzer bir durum Rize Kalkandere L Tipi Cezaevin’de tutuklu bulunan Oğuz Erdoğan’ın dosyası için de geçerli.





Adalet Bakanı’nın yanıtlaması için verilen önergede durumu gündeme getirilen Oğuz Erdoğan da 6 yıl 3 ay ceza alıyor. Ailenin ifade ettiğine göre cezaevinde geçirmesi gereken süre bittiği halde Yargıtay cezasını onamadığı için denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye edilmiyor.





Zubeyir Selman Kahraman da 6 yıl 3 yıl ceza alıyor. 4 yıldan uzun bir süre tutuklu. 2 Mart’ta denetimli serbestlik başvuru hakkına sahip oluyor. Dilekçesini sunuyor. Ret yanıtı alıyor. Dosyası Yargıtay’da karara bağlanmadığı için ailesinin deyimiyle Kahraman fazladan yatıyor.





İbrahim Şehitoğlu’nun babası da benzer bir durumu aktarıyor. 6 yıl 3 ay ceza alan oğlunun infaz süresi olan 44 ayını doldurduğunu ancak 46 aydır tutukluğu olduğunu söylüyor.





İbrahim Şehitoğlu’nun da denetimli serbestlik başvurusu Yargıtay’a takılıyor.





Tekirdağ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih İnce’nin müddetnamedeki (İnfaz sürelerinin hesap edildiği belge) tarihe göre 24 Nisan’da yatar süresi doluyor. Ancak ailesinin aktarımına göre tahliye edilmiyor.





Mektupların ortak özelliği, dosyaları Yargıtay’ta bekleyen tutukluların (Hükümözlü), denetimli serbestlik başvurusu yapamadıkları için yatar sürelerinden daha uzun tutuklu kalmaları…





Denetimli serbestlik başvurusu çeşitli gerekçelerle sonuçlandırılmayan tutukluların sayısı net değil. Aileler Yargıtay sürecinin bir an önce tamamlanmasını talep ediyor.





Hükümözlü nedir?





Mahkemede yapılan yargılama sonucunda hakkında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşmemiş ama halen tutuklu bulunan kişiler.