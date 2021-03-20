Yargıtay, hayatını kaybeden 3 kişiye de siyaset yasağı istedi





Ancak, 687 kişini arasında adı bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat, 11 Temmuz 2019'da, İbrahim Ayhan, 20 Eylül 2018'de Naciye Çiğdem Atalay ise 17 Kasım 2018 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Siyaset yasağı istenilen Naciye Çiğdem Atalay, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'den Amasya birinci sıra vekil adayı olmuştu.



HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, eski ve yeni HDP eş genel başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve parti yöneticilerinin 687 kişi hakkında, “5 yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına” dair talepte bulunuldu.