Yargıtay HDP'ye kapatma davası açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.



İddianamede, HDP üyelerinin devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları iddia edildi.



Yargıtay Mart ayının başında HDP ile ilgili inceleme başlatmıştı. Bu çerçevede Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, inceleme kapsamında 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi.





Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.





Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında yaptığı yazılı açıklama ile 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı HDP’ye kapatma davası açmaya çağırmıştı. İnceleme başlatılması üzerine ise Bahçeli, Yargıtay'ın HDP hakkında inceleme başlatmasının "önemli ve beklenen bir gelişme" olduğunu söylemişti. Bahçeli, "Başsavcılık inceleme sonucunda HDP’nin faaliyetlerinin terör eylemlerinin odağı haline geldiğine karar verirse soruşturma safhasına geçecek nihayetinde hazırlanan iddianame Anayasa mahkemesine sunacaktır. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Başka bir ad altında paravan terör oluşumu çatısı ile bile tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir" diye konuşmuştu.





Gelişmeleri değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "İktidarın küçük ortağı yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Herhalde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar; o da bizi kapatmak. Ama söylüyoruz tekrar, bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek, bizleri ise daha da büyütecektir" diyerek cevap vermişti.



