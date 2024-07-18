Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, hukuksuz Genelkurmay çatı davası kararlarını onadı /18 Temmuz 2024 00:23

Yargıtay, hukuksuz Genelkurmay çatı davası kararlarını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'un ardından açılan Genelkurmay çatı davasında, aralarında eski orgeneral Akın Öztürk’ün de bulunduğu 17 kişiye verilen 138’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını kararlaştırdı.

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Yargıtay 3. Ceza Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019’da verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. 

Karar göre, ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olarak gösterilen ve 15 Temmuz'un “yöneticileri” ve “asli failleri” oldukları iddia edilen isimler eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış’a “anayasayı ihlal” ve “Cumhurbaşkanına suikast” suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de “kasten öldürmek” suçundan verilen 136’şar kez olmak üzere toplam 138’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Bu isimlere 26 defa “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 416’şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.

Bu kişilerle aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi. Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden “kasten öldürme” suçlamasıyla verilen hapis cezaları, “olası kastla öldürme” yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

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