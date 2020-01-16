Yargıtay ihraç edilen akademisyenin görüşlerine atıf yaptı

Yargıtay Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı’nda görevliyken "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan Doç. Dr. Ertuğrul Uzun’un görüşlerine bir kararında atıf yaptı..





Yargıtay'în atfı, Uzun’un ihraç edilmesinden 3 ay sonrasına dayanıyor.





Twitter’da "Özgün Ö." isimli kullanıcı, söz konusu karardan bir bölümü paylaşarak, “Hocam, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ihracınızdan sonra, 22/11/2016 tarihinde verdiği 2016/950 E. ve 2016/436 K. sayılı kararında size atıf yapmış :)” dedi.





Doç. Dr. Ertuğrul Uzun da tweet’i alıntılayarak, “Vay arkadaş, önce ihraç et, terörist de sonra koca ceza genel kurulunda atıf ver. Eskiden olsa gurur filan duyardım da şimdi çok bir anlamı da yok” diye yazdı.





Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22 Ekim 2016 tarihli 2016/950 E. ve 2016/436 K. sayılı kararında, Uzun’un "Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir? Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi" başlıklı tebliğine atıf yapıldı.







