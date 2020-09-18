Yargıtay 'Mızraklı'nın cezası onansın' talebi

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9’uncu Ceza Dairesi’nce 13 Temmuz’da onaylandı. Mızraklı’nın avukatları kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu.







Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce değerlendirilecek karar için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunduğu mütalaasında temyiz isteminin esastan reddine karar verilmesi talebinde bulundu.





Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiğini savunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, vicdani kanının kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde tespit edildiği, cezanın kanuni bağlamda bireyselleştirmek suretiyle uygulandığı, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedildiği ve istinaf isteminin esastan reddine dair karar hukuka uygun olduğunu kaydetti.





İstinaf Mahkemesinin kararında herhangi bir usul ve yasaya aykırı bir yönünün olmadığını ileri süren savcı, avukatların mahkûmiyet için delil bulunmadığı ve hükme esas alınan delillerin hukuka aykırı olduğuna dair yaptığı temyiz başvurularının esastan reddedilerek verilen cezanın onanmasına karar verilmesini talep etti.





Öte yandan Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmasına ilişkin Selçuk Mızraklı’nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.





Mahkeme kararının gerekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:





“Yerel yönetimlerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleriyle ilgili bir soruşturma başlatılması halinde geçici bir önlem olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Bu konuda merkezi idarenin mahalli idareler üzerinden açık bir idari vesayet denetiminin yetkisinin bulunduğu ve bu yetkinin gerek başsavcılıklarca yapılan ceza soruşturmasına gerekse mahkemece yürütülen kovuşturmaya konu anılan fiillerin niteliği ve ağırlığı göz önüne alınmıştır.





Somut nedenlere dayalı olarak soruşturmanın selameti için ve yapılan görevin niteliğiyle bağdaşmayacağı dikkate alınarak kamunun selameti açısından davacının görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamakta. Bu nedenle davanın reddine karar verilmiştir.”



