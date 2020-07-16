Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan avukat Aytaç Ünsal, “Elbirliğiyle onun (Ebru Timtik) canına can olun! Telefonla, faksla, sokakta ve her mecrada sorun onlara. Yargıtay neyi bekliyor?” sorusunu yöneltti.





Ünsal, İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan meslektaşı Timtik için çağrıda bulundu. Timtik'in 40 kilonun altına düştüğünü belirten Ünsal'ın gönderdiği not şu şekilde: “Avukat Ebru Timtik ölüm orucunun bugün 196'ncı gününde. 6 ayı geçen süredir aç. Artık ağzında soluk borusuna kadar inen iltihaplı yaralar olduğunu biliyoruz. Dilinde şişme oluştuğunu biliyoruz. Yutkunamıyor, su içmekte, nefes almakta zorlanıyor."





"40 KİLONUN ALTIN DÜŞMÜŞ, CEYLAN KADAR KALMIŞ BEDENİ"





“Ben onun içemediği su olurum, alamadığı nefes olurum." diyen Ünsal, "Canımdan can gönderiyorum ona... 40 kilonun altına düşmüş. Munzur karacaları, ceylanları kadar kalmış şimdi bedeni. Bu vatanın değerli avukatını, güzel insanını elbirliğiyle öldürmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.





Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu’ndan 20 avukatın yargılandığı davada mahkeme 20 Mart 2019’da karar vermiş, avukatların 18’i toplam 159 yıl 2 aylık hapse mahkum olmuştu.





Davada Ebru Timtik (solda) 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal (sağda) 10 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.





Adil yargılanma talebiyle başladıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirdiler.





AVUKATLARIN BEKLENTİSİ YENİDEN YARGILAMA





Dosya şu anda Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nde inceleme safhasında. Avukatlar, Yargıtay’ın kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına ve tahliyelerine hükmetmesini talep ediyor.





Ünsal’ın eşi, avukat Didem Baydar da bianet’e verdiği mülakatta avukatların yargılandığı dosyanın incelendiği Yargıtay’ın adli tatil bitmeden karar verecekleri bilgisini edindiklerini, ancak adli tatilin 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını ve henüz ortada bir karar olmadığını söyledi.





ADLİ TATİLDE DE KARAR VERİLEBİLİR





Avukat Baydar, Yargıtay’ın adli tatil sırasında da nöbetçi heyetle karar verebileceğini ancak tatil sonunun beklenerek sürüncemede de bırakılabileceğini ifade etti: “Ölüm orucundaki avukatların durumları bu kadar kötüyken kararı daha fazla bekletmeleri sıkıntı yaratır. Aytaç çok zayıfladı, geceleri uyandığını, sesinin kesilir gibi olduğunu anlattı. Ebru da bir süredir konuşmakta zorlanıyor.”





Didem Baydar bugün 82'nci Adalet Nöbeti için İstanbul Çağlayan’da adliye önünde olacak ve orada da “Dosyamız 1 hazirandan beri Yargıtay’ın önünde. 46 gündür Yargıtay kararını açıklamıyor. Niçin? Geçip giden her gün, Ebru ve Aytaç’ın ömründen gidiyor! Yargıtay dosyamızı bozmak için, kararını açıklamak için hala neyi bekliyor?” diye soracak.





BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İTİRAZLARI REDDETMİŞTİ





20 Mart 2019’da ÇHD Davası'nda kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 3 yıl 1 ay 15 gün ila 18 yıl 9 ay ile arasında değişen hapis cezalarına hükmetmişti.





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi de 2019 yılı ekim ayında itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇHD Davası'nda verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.





Tebliğnamede sadece, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.





Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne gönderildi.





Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.