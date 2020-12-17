Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay: Polis maske cezası kesemez /17 Aralık 2020 10:50

Yargıtay: Polis maske cezası kesemez

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele için alınan kararlara uymayanlara idari para cezasını kimin keseceği tartışılıyor. Yargıtay polisin böyle bir yetkisinin olmadığına hükmetti.

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Bolu’da maske takmadığı için Elif Nihan İşler’i durduran bekçiler Kabahatler Kanunu’na aykırılıktan 392 TL idari para cezası kesti. 

İşler, maske takmanın mecburi olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti. Bolu Sulh Ceza Hâkimliği İşler’in itirazını haklı bulup cezayı kaldırdı.

YARGITAY: POLİS TUTANAK TUTABİLİR, CEZA YAZAMAZ

Adalet Bakanlığı'nın devreye girerek alınan kararın kanun yararına bozulması talebine karşın Yargıtay, “Polis ‘maske takmadın’ diye ceza kesemez, tutanak tutabilir. Maske cezasını tutanağa göre valilik uygular. Maske yasağı konulan yerlerde ana arterlere radar gibi vatandaşı ‘Maske tak, ceza kesilir’ diye uyaran levha ve afişleri asılmalı." dedi.

Adalet Bakanlığı, Sulh Ceza mahkemesinin maske cezasını iptal eden kararının kanun yararına bozulması için Yargıtay’a müracaat etti. 

Yargıtay 19'uncu Ceza Dairesi, 9 Kasım’da oyçokluğu ile bakanlığın müracaatını kabul etti ve Sulh Ceza’nın maske cezasını iptal kararını kaldırdı. 

Yargıtay, anayasa, Umumi Hızfısıhha Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında maske cezasının hukuki değerlendirmesini yaptı. 

Genel sağlığı tehdit eden tehlikeli durumun önlenmesi için valiler başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi’nin maske takma yükümlülüğü kararı alabileceği belirtilerek, maske cezasına vize verildi.

MASKE KARARI NASIL UYGULANACAK?

Cezai işlem uygulanan cadde ve ana arterlerde tıpkı radar levhası gibi maske takılması için uyarı levha ve afişleri asılması gerektiği kaydedildi. Dosyada böyle bir ilanın yapıldığına dair bilgi ve belge bulunmadığı vurgulandı.

Yargıtay, polisin de maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini, polisin maske takmayan kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yargıtay, İşler’e ceza kesilen İzzet Baysal Caddesi’nde Bolu Valiliği’nce gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması hâlinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. 

Yargıtay, kararı Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda kanun yararına bozdu. Yargıtay’ın belirlediği yöntem ışığında maske cezası Bolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilecek.
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