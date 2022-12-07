Yargıtay, Selçuk Mızraklı’nın hapis cezasını bozdu

Yargıtay, görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın Mezopotamya Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde bulunması nedeniyle örgüt üyeliğine gerekçe yapılmasını eksik bularak verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını bozdu. Mızraklı’nın tahliye talebini ise reddetti.







Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezanın onanmasına yapılan itirazı değerlendirdi. Daire, açık tanık Hicran Berna Ayverdi’nin ifadelerine hiç değinmezken, Mızraklı hakkındaki iddiaların eksik incelendiğine işaret etti.





Yargıtay 3. Ceza Dairesi, verilen cezanın gerekçeleri arasında yer alan Hicran Berna Ayverdi’nin ifadelerine hiç değinmezken, Mızraklı hakkındaki iddiaların eksik incelendiğine işaret etti. Ayrıca daire, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının, eksik ve yetersiz gerekçelere dayandığına hükmederek kararı bozdu.





Daire, Mızraklı’nın mahkemeye doğrudan katılmasının engellenmesi ve savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinde savunmasının alınmasının savunma hakkının kısıtlandığına işaret etti.





CEZAYA GEREKÇE YAPILAN İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Mızraklı’ya verilen cezaya gerekçe olarak gösterilen ve kurulması planlanan Mezopotamya Üniversitesi’ne ilişkin kısmı da bozulmaya gerekçe yapılan deliller arasında yer aldı.







Üniversitenin kurulması çalışması yürüten Mezopotamya Vakfı’nın örgütle bağlantısı bulunduğu ve Mızraklı’nın da Mezopotamya Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde bulunması nedeniyle örgüt üyeliğine gerekçe yapılmasını eksik bulan Yargıtay, Vakfın örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığının, buna ilişkin bilgi ve belgelerin araştırılmamasını eksik inceleme olarak değerlendirdi. Mahkeme söz konusu hususu tespit edilmesini istedi.





Yargıtay, dosya içerisinde “örgütle bağlantılı” olduğu ileri sürülen dijital materyallerin incelenmeden, buna ilişkin rapor hazırlanmadan ve buna karşı sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmadan mahkemenin karar vermesinin kanuna aykırı olduğu sonucuna vardı.





TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Eksik ve yetersiz gerekçe ile verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kararını bozan Yargıtay, Mızraklı’nın tahliye talebini ise reddetti.







Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyanın Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mızraklı’nın yargılanmasına başlanması bekleniyor.