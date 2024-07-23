Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay son noktayı koydu: Kiracısını rahatsız eden ev sahibine kötü haber! /23 Temmuz 2024 10:58

Yargıtay son noktayı koydu: Kiracısını rahatsız eden ev sahibine kötü haber!

Yargıtay'dan ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren karar geldi. Zam anlaşmazlığı yaşadığı kiracısına uygunsuz saatlerde mesajlar atan, evin doğal gaz ve su vanalarını kapatan ev sahibi haksız bulundu.

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İstanbul Küçükçekmece’de bir kadın kiracı, ev sahibiyle kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi, “Ya kirayı artırırsın ya da evi boşaltırsın” dedi. İddiaya göre gece uygunsuz saatlerde mesajlar gönderen ev sahibi, kiracısının doğalgaz ve su vanasını kapattı. Ev sahibi tarafından darp da edilen kadın, şikayetçi oldu.

BERAAT ETTİ, KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; ev sahibi hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘huzur ve sükunu bozma’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi ‘basit yaralama’, hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırıldı ancak ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan beraat ettirildi. Kiracı kararı Yargıtay’a taşıdı.

EMSAL KARAR

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ev sahibi hakkında verdiği beraat kararını hukuka aykırı bularak dosyayı geri gönderdi.

Yargıtay gerekçeli kararında, “Ev sahibi olay gününden önceki gece kiracısına 6 mesaj, olay sabahı ise 3 mesaj göndermiştir. Ardından elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmıştır. Yerel mahkemenin atılı suçun unsurlarını gözetmeden beraat kararı vermesi hukuka aykırı bulunmuştur” denildi.
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