Samanyolu Haber /Politika / Yargıtay Teğmenleri görmezden geldi, Komutanlar konusunda topu taca attı /14 Şubat 2025 12:36

Yargıtay Teğmenleri görmezden geldi, Komutanlar konusunda topu taca attı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerin bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonuçlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “somut bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu itibarla ilgililerin görevini kötüye kullandığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu” gerekçesiyle, teğmenlerin şikayetinin işleme konulmamasına karar verdi.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenler Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç’ın bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Nefes gazetesi köşe yazarı Tarık Işık, “Teğmenlerin şikayetleri ciddiye bile alınmadı!” başlıklı köşe yazısında suç duyurusuna ilişkin yeni detayı köşesine taşıdı.

Şikayet İşleme Konulmadı

Işık’ın aktardığı bilgiye göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “somut bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu itibarla ilgililerin görevini kötüye kullandığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu” gerekçesiyle, teğmenlerin şikayetinin işleme konulmaması kararını verdi.

Ne Olmuştu?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç kaldıran ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aralarında teğmenlerden Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç’ın da bulunduğu 3 disiplin amiri ve 5 teğmen Yüksek Disiplin Kurulu (YSK) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

İhraç kararının ardından konuşan teğmenler, "Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun. Harp Okuluna girerken Atatürk'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz" diye belirtmişti.

Ardından ihraç edilen teğmenler Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç, bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Dosya ikinci defa Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na geldiğinde birtakım amirlerin ilk kanaat ve tekliflerinin dosyada yer almadığı, dosyada bu amirlerin yeniden düzenledikleri kanaat ve tekliflerin bulunduğu ve bu suretiyle dosyanın muhteviyatının değiştirildiği öne sürülmüştü. Başsavcılık “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.
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