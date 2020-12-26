Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay üyesi Altunok Korona'dan öldü /26 Aralık 2020 20:38

Yargıtay üyesi Altunok Korona'dan öldü

Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altunok'un cenazesi Covid-19 tedbirleriyle yarın saat 14:00'te Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Altunok'un vefatı üzerine açıklama yapan Hâkimler ve Savcılar (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Değerli meslektaşım Yargıtay Üyesi Nihat Altınok' un vefat haberini üzüntü ile öğrendik." dedi.

NİHAT ALTUNOK KİMDİR?

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Altunok, 1989 yılında ise Ankara Barosu'ndan Avukatlık Ruhsatnamesi almıştı. 

Çeşitli ilçelerde cumhuriyet savcılığı görevinde bulunduktan sonra, 2004-2008 yıllarında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008'de Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.  

27 Şubat 2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi başkan yardımcılığı görevine atanmıştı. 2014 yılı eylül ayında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
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