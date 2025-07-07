Yargıtay verileri ortaya koydu: AKP'de büyük erime, CHP'de yükseliş var

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki siyasi partilerin güncel üye sayılarını internet sitesinde yayımladı.





Her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında güncellenerek kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, AKP 250 binin üzerinde üye kaybetti ancak 10 milyon 878 bin 733 üyeyle en fazla üyeye sahip siyasi parti oldu.





CHP ise 350 binden fazla yeni üye kazandı. Böylece CHP üye sayısı bakımından 2. sırada yer aldı ancak üye sayısı en çok artan parti oldu. CHP'nin üye sayısı 1 milyon 903 bin 432'ye yükseldi.





MHP ise yaklaşık 2 bin yeni üye edindi; 497 bin 428 üye ile üçüncü sırada yer aldı.





YENİDEN REFAH VE SAADET PARTİSİ'NİN ÜYE ARTIŞI DA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'nin rekor düzeyde üye kaybettiğinin gözlendiği Yargıtay verilerinde Yeniden Refah Partisi 27 binden fazla yeni üye edindi. Saadet Partisi'nin de üye artışı 14 bine yakın gerçekleşti.





Partilerin üye sayıları şöyle:





AKP 10 milyon 878 bin 733 (Üye kaybı 256.573)

CHP 1 milyon 903 bin 432 (Üye artışı 371.488)

Yeniden Refah Partisi 650 bin 73 (Üye artışı 27.226)

MHP 497 bin 428 (Üye artışı 1.991)

İYİ Parti 392 bin 803 (Üye kaybı 19.941)

Demokrat Parti 315 bin 786 (Üye kaybı 10.269)

Saadet Partisi 246 bin 842 (Üye artışı 13.913)

DEVA 129 bin 112 (Üye kaybı 4.913)

BBP 111 bin 34 (Üye artışı 27)

Zafer Partisi 72 bin 423 (Üye artışı 691)

Gelecek Partisi 62 bin 243 (Üye kaybı 2.146)

DEM Parti 15 bin 912 (Üye artışı 1.171)

TİP 36 bin 44 (Üye kaybı 8.033)