Yargıtay'da başkan yine seçilemedi!

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan bu yana sürüyor.



Bugün yapılan 36. tur seçiminde, Muhsin Şentürk'ün lehine çekildiği Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarıştı.



Akarca 111 oy alırken, Kerkez 169 oy aldı. 11 oy boş atılırken, 36 oy geçersiz sayıldı.



Kerkez'in bir sonraki seçimde 6 oy alması halinde çoğunluğu alarak başkan seçileceği bildirildi.



Ali Can Uludağ'ın aktarımına göre, Şentürk'ün lehine çekildiği Akarca'ya az oyun gitmesinin sebebi olarak üyelerin bunu Saray'ın bir müdahalesi olarak görmesi ve ona tepki göstermesi olarak belirtiliyor.



Yargıtay Birinci Başkanlık seçimi 37. turu yarın da (14 Mayıs) devam edecek.