'Yargıtay'daki Koronavirüs, umreden gelen üyeden bulaştı'

Koronavirüs salgını Yargıtay'a da sıçramıştı.





t24'ün haberine göre Yargıtay'a virüsü umreden dönen üye yaydı.







Habere göre Yargıtay’ta bir üyenin Koronavirüs'e yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınmasıyla yeni bilgiler ortaya çıktı.





Yargıtay kulislerine yansıyan bilgilere göre, umreden dönerek iş başı yapan bir üyenin, Koronavirüs bulaştırdığı ifade ediliyor.





KORONAVİRÜS SALGININA RAĞMEN SEÇİM ERTELENMEDİ





Söz konusu üyenin 24 Mart’ta yapılan başkanlık seçimine katılıp oy kullanması sırasında virüsün yayılım gösterdiği belirtilirken, Türkiye’de yaşanan Koronavirüs salgını sebebiyle başkanlık seçiminin ertelenmemesi eleştiri konusu oldu.





Salgın sebebiyle ülke genelinde her türlü seçim çalışmalarının askıya alınmasına karşın Yargıtay Başkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesinde ısrar edilmesinin virüsün bulaşmasına sebep olduğu belirtildi.





Zerrin Güngör’ün emekli olması sebebiyle yapılması planlanan Danıştay Başkanlık seçimi salgın sebebiyle ileri tarihe ertelenmişti.





Buna karşın Yargıtay ise seçimi ileri tarihe ertelememiş, 24 Mart’ta gerçekleştirmişti.