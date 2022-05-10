Samanyolu Haber /Spor / Yargıtay'dan Abdullah Avcı ile ilgili yeni Beşiktaş kararı /10 Mayıs 2022 20:04

Yargıtay'dan Abdullah Avcı ile ilgili yeni Beşiktaş kararı

Beşiktaş'ın başındayken sözleşmesi feshedilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın tazminatı konusunda Yargıtay'da yeni bir karar alındığı aktarıldı.

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Trabzonspor ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski takımı Beşiktaş ile olan ve mahkemeye taşınan tazminat süreci devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti.

Daire, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avcı arasında 2019'da imzalanan 3 yıllık teknik direktörlük sözleşmesinin 25 Ocak 2020'de feshedilmesinin ardından Avcı'nın tazminat talebine ilişkin dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire kararında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'ın tazminat ödemesi yönünde karar verdiği, buna yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulu'nca reddedildiği, istinaf başvurusu üzerine de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi'nin verilen kararları hukuka uygun bulduğu anımsatıldı.

Beşiktaş'ın bu karara yönelik temyiz itirazında bulunduğuna işaret edilen kararda, süresinde yapılan itirazın taraflar arasındaki sözleşme, dava şartları ve hukuk kuralları kapsamında incelemesinin yapıldığı aktarıldı.
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