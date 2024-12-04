Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı: Haklarının geri verilmesine ret /04 Aralık 2024 01:03

Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı: Haklarının geri verilmesine ret

31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine kayyım atanmasına ilişkin Yargıtay kararı açıklandı. Yargıtay Abdullah Zeydan’a memnu haklarının iade edilmesinin usulsüz olduğuna karar verdi.

SHABER3.COM

31 Mart yerel seçimlerinde Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verilmişti. Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının ve bu konuda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirtti.

HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE RET

İktidara yakın medya olan A Haber'e göre; Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Yargıtay, yasaklı hakların iadesi için cezanın infazının tamamlanmasından sonra üç yıl geçmesi gerektiğini, bu tarihin Zeydan için 20 Aralık 2025 olduğunu belirtti. Böylece, Zeydan'ın seçimlere katılma hakkı olmadığı bir kez daha vurgulandı.

YARGITAY'DAN 'USULSÜZ' KARARI

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı: Haklarının geri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:29