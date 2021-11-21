Yargıtay'dan Baransu kararı! Yeniden yargılama yapılacak

"KİRLİ BİR ADAM"





DAVA AÇILDI





YEREL MAHKEMEDEN BERAAT KARARI





YARGITAY'A TAŞINDI





YARGITAY: ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDİCİ





DURUŞMA GELECEK HAFTA





Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik dile getirilen 'kirli' sözcüğü, Yargıtay tarafından 'hakaret' olarak kabul edildi ve yerel mahkemenin verdiği beraat kararı bozuldu."Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlamalarıyla 2015 yılının mart ayında tutuklanan ve hala tutuklu yargılanan FETÖ tutuklusu Mehmet Baransu'nun 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler, Yıldırım Demirören tarafından yargıya taşındı.2 Mayıs 2013'te katıldığı programda, Demirören'den söz ederken, "Yıldırım Demirören'in, kirli bir adamın, -bunu her yerde kullandım, beni mahkemeye versin diye hep ısrarla söylüyorum- yaptığı ortada. Sahte belgelerle Beşiktaş'ı göndermedi. Yaptığı işler ortada. Kirli bir adamın yaptığı bu kirliliği temizlemek için uydurduğu kılıflar" sözleri nedeniyle dava açıldı.Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 24 Mart 2015'te karar çıktı. Mahkeme, Baransu'nun Demirören'e yönelik sözlerini 'sert bir üslupla yapılan kaba ve nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri' kapsamında kaldığına karar vererek beraatine hükmetti.Mahkemeden çıkan beraat kararı, Demirören'in avukatları tarafından Yargıtay'a taşınarak temyiz edildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, temyiz başvurusuyla ilgili 19 Ekim 2020'de kararını verdi.Yargıtay'ın kararında, Baransu'nun sözlerinin canlı yayında tek taraflı bir programda söylenmesi, tartışma ortamında söylenmemesi ve aynı sözlerin birçok kez tekrar edilmesi dikkate alınarak, Demirören'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu belirtildi.Bu nedenle Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararı bozuldu.Yeniden başlayan yargılama, gelecek hafta Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.