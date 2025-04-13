Yargıtay'dan dikkat çeken Balyoz kararı: Emekli askerlerin cezaları onandı

Uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer alan Balyoz Davası'nda Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nden dikkat çeken bir karar geldi.





Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi; yeniden görülen Balyoz Davası kapsamında yargılanan Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan, Emin Büyükkılıç verilen hapis cezalarını 20 Mart’ta onadı.





KUMPAS HAKİMİNİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi; Balyoz Davası eski hakimi Ali Efendi Peksak’ın katılma ve temyiz istemini; “söz konusu suçun niteliği itibariyle doğrudan zarar görmediği ve bu suça yönelik davalar yönünden katılma ve hükümleri temyiz etme hakkı da bulunmadığından” reddetti.





DAVADA DÜZGÜN İŞLENMİŞ

Daire, aynı kararda 6 sanığın avukatlarının temyiz istemlerini de inceledi. İnceleme kapsamında; bozmaya uyularak yapılan yargılama sürecindeki yöntemsel işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm bulguların hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve yasada öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların yasallık bağlamında kişiselleştirmek yoluyla uygulandığı anlaşıldığından temyiz davasının esastan reddedilmesiyle hükmün onanmasına karar verildi.





Böylece; sanıklar Çetin Doğan’ın 6 yıl 8 ay , Behzat Balta’nın 5 yıl 10 ay , Mehmet Kaya Varol’un 5 yıl 5 ay, İhsan Balabanlı’nın 5 yıl 5 ay , Erdal Akyazan’ın 5 yıl ve Emin Büyükkılıç’ın 5 yıl cezası onanmış oldu.