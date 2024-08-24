Yargıtay'dan emsal karar: 'Kaynanam eve gelmesin' demek ağır kusur

Show Ana Haber'de yer alan habere göre ağır kusurlu bulunan kocanın tazminat ödemesine ve çiftin boşanmasına karar verildi. Emsal niteliğindeki karara giden süreç genç kadının eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açmasıyla başladı. Kadının iddiaları bununla da kalmadı. Davalı koca karısının söylediklerinin doğru olmadığını iddia etti. Sürekli aşağılandığını öne sürerek karşı dava açtı ve tazminat talep etti. Adam yerel mahkeme kararına itiraz edince dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme'nin itirazı reddederek onadığı karar içtihat haline geldi.





Kayseri'de bir adam karısına önce yasak koydu sonra 'ailenle görüşemezsin' dedi. Kaynanasını evde istemeyen kocayla ilgili son noktayı Yargıtay koydu.Davacı kadın eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediğini söyledi. Hatta o koca kaynanasını evinde bile istemiyordu. Yerel mahkeme kadını haklı buldu. Yasakçı koca ise ağır kusurlu denildi. Erkeğin 50 bin TL tazminat ödemesine hükmedilirken taraflarınsa boşanmalarına karar verildi.