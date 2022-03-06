Yargıtay'dan Galatasaray'a kötü haber

Yargıtay, Galatasaray Spor Kulübü'nün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde iki GSM operatörü ile anlaşarak baz istasyonu kurdurması ve buradan gelir elde etmesine ilişkin açılan davada, söz konusu geliri Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün alması gerektiğine karar verdi.







Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kulüple yapılan 3 Mayıs 2011 tarihli sözleşmeye göre, Galatasaray'ın, maçlarını oynadığı stadın sadece kullanma hakkına sahip olduğunu belirterek, bu nedenle stada kurulan baz istasyonlarından elde ettiği yaklaşık 3 milyon liralık gelirin kuruma aktarılmasını istedi.





İcra takibi başlatan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, miktarın ödenmemesi üzerine de dava açtı.





İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ı haklı bularak davayı reddetti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin hükmünü hukuka uygun buldu.





Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay'a geldi.





Yargıtay 7. Ceza Dairesi, temyiz itirazlarını kabul ederek kararı bozdu ve yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.







