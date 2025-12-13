Yargıtay'dan İmamoğlu'nun dosyasına onay geldi!





NE OLMUŞTU?

Yargıtay, İmamoğlu’na verilen ‘para’ cezasını onadı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, dönemin Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla verilen adli para cezasını onadı.Yargıtay 4. Ceza Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla verilen 7 bin 80 liralık adli para cezasını onadı. Karar, 3’e karşı 2 oyla oy çokluğuyla alındı ve kesinleşti.İmamoğlu’nun “Ordu Valisi’ne hakaret” davasına ilişkin temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 3 Kasım 2025 tarihli kararında, temyiz başvurularının “esastan reddi ile hükmün onanmasına” hükmedildiği belirtildi.Kararda, temyiz incelemesinde hukuka aykırılık tespit edilmediği, İmamoğlu’na isnat edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ve cezanın kanuni çerçevede uygulandığı değerlendirmesine yer verildi. Dosyanın, kararın kesinleşmesi için Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, bir örneğinin de Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’ne iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiine karar verildi.Dosyaya bakan Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nu Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan mahkûm etti. Mahkeme, önce 1 yıl hapis cezası verdi, ardından bu cezayı adli para cezasına çevirerek 7 bin 80 TL olarak uyguladı.Karar, istinaf incelemesinin ardından temyize taşındı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, dosyada yer alan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda temyiz başvurularını esastan reddederek yerel mahkeme hükmünü onadı. Böylece, Ekrem İmamoğlu hakkında Ordu Valisi’ne hakaret iddiasıyla verilen 7 bin 80 liralık adli para cezası kesinleşmiş oldu.Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin kararının oy çokluğuyla (3’e karşı 2) alındığı belirtildi. Karara yazılan muhalefet şerhinde, iki üyenin;-İmamoğlu’na isnat edilen sözlerin, valinin uygulamasına karşı bir tepki ve eleştiri olarak değerlendirilmesi gerektiğini,-Bu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları çerçevesinde hakaret sayılmaması gerektiğini savundukları aktarıldı.Buna karşın çoğunluk, yerel mahkemenin “kamu görevlisine hakaret” hükmünü yerinde bularak kararı onadı.Olay, 5 Haziran 2019 tarihinde Ordu’da yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, Ordu’da mitink yaptıktan sonra Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonunu kullanmak istedi.İddiaya göre, dönemin Ordu Valisi Setdar Yavuz’un talimatıyla VIP salonu kapatıldı ve İmamoğlu’nun normal yolcu prosedüründen geçirilmesi istendi. Yaşanan tartışma sırasında İmamoğlu’nun, valiye yönelik olarak “Vali itlik yapmıştır” ifadesini kullandığı iddia edildi.İmamoğlu ise savunmasında, o sırada ses kısıklığı yaşadığını, aslında “Vali basitlik yapmıştır” dediğini, hakaret kastının bulunmadığını belirtti. Havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada da, “Sayın Vali bize tuzak kurmuştur” ifadesini kullandığı kaydedildi.Süreçte, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntüleri paylaşarak İmamoğlu’nu “vali hakareti” ile suçlamış ve kendisinden özür talep etmişti. Tanık olarak dinlenen bazı isimler, İmamoğlu’nun ses kısıklığı yaşadığını, kendilerinin hakaret içeren bir söz duymadıklarını beyan etti.