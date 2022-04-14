Samanyolu Haber /Politika / Yargıtay'dan Man Adası belgeleri kararı /14 Nisan 2022 09:29

Yargıtay'dan Man Adası belgeleri kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off-shore hesaplara 2011'de 18 milyon dolar gönderdiği iddiası sonrası 3 ayrı tazminat davası açıldı. Yargıtay bu davalardan ikisine 'ret' kararı verilmesi gerektiğini kaydederken, 3. davada ise tazminat miktarının düşürülmesi için bozma kararına hükmetti. Kararda, "Davalı yanca dayanılan belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun banka dekontlarını göstererek ortaya attığı iddia sonrası açılan davalar Yargıtay tarafından karara bağlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz!Sözümüz söz!" dedi.

Yargıtay kararında 'eleştirilerin hedefinde olan davacı Cumhurbaşkanı ve yakınları diğer davacıların konumu ve tanınırlığı nedeniyle makul eleştiri sınırları daha geniş kabul edilmelidir. Temsil ettiği seçmenlerinin talep, endişe ve düşüncelerini politik alana aktaran ve onların çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu açıktır' denildi.

Kararda ayrıca Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının kamusal çıkarla ilgili olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanı davacının yakınlarının adının geçtiği soruşturmaların ana muhalefet partisi lideri olan davalının sıkı ve yakın denetimi altında olması doğaldır" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme belgeler için ne dedi

Yargıtay kararından davaya konu olan belgeler de değerlendirildi. yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

"Davalının davaya konu ve TBMM’de yaptığı konuşmalarda ileri sürdüğü iddialar davacı Cumhurbaşkanı’nın yakınları ile bir kısım davacıları ilgilendiren ve bir kısım swift gönderimi içeren banka para hareketlerine ilişkin bilgi ve belgelere dayandırılmaktadır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15/01/2018 tarih 2018/460 Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı ile sabit olduğu üzere, Halk Bankası Galata Ticari Şubesince verilen 21/12/2017 tarihli cevabi yazıya göre Man Adasında faaliyet gösteren Bellway Limited şirketinin belirtilen banka şubesinde bulunan hesabından yüksek miktarda yabancı paraların bir kısım davacıların banka hesplarına aktarıldığı ve yine Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının 22/12/2017 tarih ve E. 34321 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketlerinin banka cevabi yazısı ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca davalı yanca dayanılan bu belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır"

Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in "Yargıtayın Man Adası davalarında Kılıçdaroğlu'nu haklı bulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının 4'ünün Yargıtay tarafından onandığını belirten Aydın, bugün itibarıyla kesinleşen başka bir dosyanın bulunmadığını kaydetti.

Aydın, kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, asıl alacak ve ferileriyle toplam 165 bin lira ödemeye mahkum edildiğini aktardı.

Yargıtay kararında özetle ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, ifade özgürlüğü kullanılırken başkalarının şeref ve itibarına saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, davalının ifade özgürlüğünü kullanırken ödev ve sorumluluklarına özen göstermediği, dava konusu açıklamalarının siyasi bir eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde olduğu, kullanılan ifadelerin kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bahsi geçen Yargıtay kararlarında Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ise MASAK raporuna dayalı olarak verilen takipsizlik kararına konu belgenin 'olgu' olarak kabul edilemeyeceği gibi belge ve diğer araştırmaların Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgisinin bulunmadığı vurgulandıktan sonra, Man Adası iddiaları bağlamında davalı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Yargıtay kararlarına atfen, sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi, bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır."
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