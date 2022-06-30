Yargıtay askeri öğrencilere beraatin gerekçesini açıkladı: 'Haberleri yoktu'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'da Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 122 sanıklı davada, üç rütbeli eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Müebbet hapis cezası verilen 116 harp okulu öğrencisi hakkındaki hüküm ise bozuldu. 101 öğrencinin darbeden habersiz olduğu ve eylemde bulunmadığı belirtildi.







Daire, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 Mayıs 2018’de verilen kararın temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, sanık eski yüzbaşı Sinan Canlı ile eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın’a “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan üç sanık hakkındaki beraat hükümleri onandı. Hava Harp Okulu öğrencisi 116 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması kararları ise bozuldu. Bu sanıklardan 15’inin olaydan haberdar olduklarının kanıtlanamadığı ancak olaylar sırasında kendilerine karşı koyan vatandaşlarla polis memurlarını havaya ateş ederek yere yatırdıkları ve silahlarını alarak etkisiz hale getirmeye çalıştıkları kaydedilirken suça katılma iradelerini ortaya koydukları, bu nedenle “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçuna yardımdan 20 yıla kadar cezalandırılmaları gerektiği aktarıldı.





"NEREYE GİDECEKLERİNİ BİLMİYORLARDI"

Kararda, Hava Harp Okulu öğrencisi diğer 101 sanığın olay akşamı yat içtimasının ardından acil içtimaya çağırıldıkları, verilen emirle nereye gideceklerini bilmeden ve telefonları alınarak otobüslere bindirilerek yola çıkarıldıkları, bu sanıkların girişime yönelik herhangi bir eylem ve faaliyette bulunmadıkları, eylemlerinin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçunun unsurlarını oluşturmadığı, dolayısıyla bu suç yönünden beraatlerine karar verilmesi gerektiği ifade edildi. Ancak kararda, bu 101 isimden bazıları hakkında ankesörlü ve ardışık arama kaydı olduğunun tespit edildiği, bazıları hakkında tanık beyanı verilenler olduğu, bir sanığın ise ByLock kullanıcısı olduğu belirlendiği belirtildi.





Daire, hakkındaki hükümlerini bozduğu eski askeri öğrenci 101 sanıktan 66’sı hakkında 21 Haziran’da “yurtdışına çıkış yasağı” konularak adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.