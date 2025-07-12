Yargıtay'ın bozma kararını yerel mahkeme tanımadı: Mağdurlara ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen Hareketi’ne yönelik “sivil çatı davası” olarak bilinen davada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu’nun bozma kararına rağmen direnerek, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı’ya bir kez daha “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.





Gazeteci Müyesser Yıldız’ın X’te yaptığı paylaşıma göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’a direnerek aynı cezayı tekrar verdi.





Yargıtay daha önce bu isimlerin “darbe” suçundan değil, “örgüt yöneticiliği veya üyeliğinden” yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti. Ancak Ankara 4. ACM, bu değerlendirmeye ikinci kez karşı çıkarak önceki kararında ısrar etti.





TR724’ten Ensar Nur’un haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Haziran 2022 tarihinde 4 sanığa “Anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuş, ancak Ankara 4. ACM bu karara direnmişti.





Avukatların itirazı üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 9 Nisan 2025’te kararı oy birliğiyle bozmuştu.





9 Yıllık Dava Süreci

Karar, 15 Temmuz 2016’dan önce Hizmet Hareketi aleyhine 75 sanıklı davada alındı. Davada, eski AKP milletvekili İlhan İşbilen, Samanyolu Yayın Grubu eski Başkanı Hidayet Karaca, Zaman gazetesi eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kuzeni Kazım Avcı yer alıyor.