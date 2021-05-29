Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) önceki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu torba yasada, Cumhuriyet savcılarının takdir yetkisini ellerinden alıp Başsavcıya veren önemli değişiklikler planladığı ortaya çıktı. Avukat Turgut Kazan, yeni düzenleme için “Cumhuriyet savcılığına son veriyorlar” iddiasında bulundu.







"YA BİR SAVCI ÇIKARSA DİYE KORKTULAR"





Kazan, şahsi Twitter hesabında, “Hep ‘Bir savcı çıkıp dava açmayacak mı?’ diye soruluyordu. ‘Ya çıkarsa’ diye korktular. Hemen bir yasa teklifi hazırlayıp meclise sundular. Önerilen değişiklikle, Cumhuriyetimizin Cumhuriyet Savcılığı’na son veriyorlar. Bilginiz olsun” ifadelerini kullandı.





"BAŞSAVCIYA FİİLEN TAM BİR HAKİMİYET TANINDI"







Kazan, yargıda uzun süredir Başsavcı ne diyorsa o olduğunu kaydederek, “Örneğin, R. Zarrab için, böyle TAKİPSİZLİK kararı sağlanmıştı. Sonra, hep aynı yol izlendi. Cumhuriyet savcılarının takdir hakkı kaldırılarak, Başsavcıya fiilen tam bir hakimiyet tanındı.” dedi.





"KENDİ BELİRLEDİKLERİ BAŞSAVCIYI YETKİLİ KILIYORLAR"





Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin 12.11.2020 günlü kararında savcıların takdir hakkı vurgulanınca telaşa kapıldıklarını belirten Turgut Kazan, “25.05.2021 günlü torba teklifle, soruşturmayı sonlandıracak kararlar için, kendi belirledikleri Başsavcıyı yetkili kılıyorlar. Böylece, Cumhuriyet savcılığını Cumhuriyet savcılığı olmaktan çıkarıyorlar.” uyarısında bulundu.