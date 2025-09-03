Yargıya uyarı: “Anayasa dışı hukuk düzeni kurmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanabilirsiniz

AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde tartışmalara yol açan yargı kararlarına sert tepki gösterdi.



Kocabıyık, “Bu hukuk dışı kararları alanlar bir gün ‘Anayasa dışı hukuk düzeni kurmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanabilir” ifadelerini kullandı.



Yargı mensuplarına uyarıda bulunan Kocabıyık, “Asliye hukuk hakimi sen Yüksek Seçim Kurulu kararlarını atlayıp bir partinin kaderiyle oynamaya kalkarsan yargılanırsın. Çünkü yaptığın anayasa dışı bir iş” dedi.



Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında parti yönetimine 28 Şubatçıların uygulamalarını sürdürmek suçladığı için partiden ihraç edilmişti.