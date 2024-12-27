Samanyolu Haber /Dünya / Yarı resmi BDT zirvesi St. Petersburg’da yapıldı /27 Aralık 2024 12:25

Yarı resmi BDT zirvesi St. Petersburg’da yapıldı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi St. Petersburg’da yarı resmi formatta yapıldı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerini St. Petersburg yakınlarındaki İgor spor kompleksi’nde ağırladı. 

Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

İki ülke lideri katılamadı

Ancak zirveye planlandığı gibi tüm liderler katılamadı. Zirve sabahında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın COVID-19 testi pozitif çıktığı gerekçesiyle toplantıya katılamayacağı açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ülkesine ait bir uçağın Kazakistan’da düşmesi nedeniyle St. Petersburg’a geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldı. İki liderin yokluğu toplantının havasını etkiledi. Zirvede her iki ülkenin bayrağı hazır bulundurulsa da koltuklar boş kaldı.

Zirvede Vladimir Putin, Kazakistan’daki uçak kazasına ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Azerbaycan havayolu şirketine ait uçakta çok sayıda Azerbaycan vatandaşının bulunduğunu belirten Putin, BDT liderleri adına hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ukrayna konusunda ise hiçbir açıklama yapılmadı.
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