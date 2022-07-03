Samanyolu Haber /Gündem / Yarım litre su 31 lira oldu, benzini bile solladı /03 Temmuz 2022 10:53

Yarım litre su 31 lira oldu, benzini bile solladı

İstanbul Havalimanı'nda büyük boy bir pizzanın 530, sandviçin 110, suyun 31 TL'ye satılması sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatları dudak uçuklattı. Pet şişe su 31 TL’ye, sandviç 110 TL’ye satılıyor. Yolcular sosyal medyada isyan etti.

İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek içecek fiyatları bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı havalimanındaki yiyecek içeceklerden bazılarının fiyatlarını paylaştı. Yerli yolcunun yanına yaklaşamadığı yiyecek içecek fiyatlarına ilişkin yurt dışında yaşayan yolcular bile fiyatların yüksek olduğu değerlendirmesini yaptı.



İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek içecek fiyatları bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı havalimanındaki yiyecek içeceklerden bazılarının fiyatlarını paylaştı. Yerli yolcunun yanına yaklaşamadığı yiyecek içecek fiyatlarına ilişkin yurtdışında yaşayan yolcular bile fiyatların yüksek olduğu değerlendirmesini yaptı.
 
Sözcü’nün aktardığına göre markette 7.5 TL’ye satılan kutu meşrubatın 63 TL’ye satıldığı görüldü.

Yarım litre pet su yaklaşık 25 TL olan benzinden 6 lira fazla fiyatla 31 TL’ye satılıyor. Bir restoranda büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL’ye satılması tepki çekti. İşletmeciler Euro bazlı kiralardan dolayı fiyatların bu denli arttığını söylüyor.
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