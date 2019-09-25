Samanyolu Haber /Politika / Yarın 3'üncü bir ittifak çıkabilir! /25 Eylül 2019 15:08

Yarın 3'üncü bir ittifak çıkabilir!

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa edip ayrı ayrı parti kurmak için harekete geçmesi siyasette taşları yerinden oynatacak. A&G Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Adil Gür, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın haricinde yeni bir ittifakın teşekkül edebileceğini söyledi.

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

A&G Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Adil Gür, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) teşkil ettiği Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın yanına yeni bir ittifakın eklenebileceğini iddia etti. 

Habertürk’te Veyis Ateş'in konuğu olan Adil Gür, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin siyasi denklemi değiştireceğini söyledi.

GÜR: TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ BİR İTTİFAK ÇIKABİLİR

Gür, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair, "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır." ifadelerini kullandı.

Gür, “Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü bir ittifak." dedi.

"Saadet Partisi, Davutoğlu, Babacan ve İyi Parti. Neden? Şayet CHP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) zorlanırsa, CHP ve HDP’nin daha fazla yakınlaşması konuşulursa, böyle bir huzursuzluk olursa diyorum. Bu bir varsayım." diyen Gür, mevcut şartların değişebileceğini söyledi. 

"EFENDİM İYİ PARTİ İLE MHP YER DEĞİŞTİRECEKMİŞ!"

Gür, "Çok yazılıp çiziliyor. İyi Parti, AKP'ye doğru kayıyor. Efendim İyi Parti ve MHP yer değiştirecekmiş. Bir sürü senaryolar yazılıyor. Tek cümle diyorum ki Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Ama üçüncü ittifakı yanına alan kazanır. Öyle bir durum var işte.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yarın 3'üncü bir ittifak çıkabilir! Sonraki Haber >>

Peygamber devesi iş makinesine kafa tutuyor...

Peygamber devesi iş makinesine kafa tutuyor...

Çiftçiyi bitirdiniz!

Çiftçiyi bitirdiniz!

Gündüz vakti Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi skandalı

Gündüz vakti Şehir Hastanesi'nde sıra gecesi skandalı

İşte Jimnastik yapan robot

İşte Jimnastik yapan robot

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alındı

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

'Büyük İstanbul depreminin beklendiği fay hattında kırılma oldu'

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Jet Ski tekne ile çarpıştı

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Hapisteki bebekler için New York sokaklarında eylem

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:00:18