Yarın 3'üncü bir ittifak çıkabilir!

A&G Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Adil Gür, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) teşkil ettiği Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın yanına yeni bir ittifakın eklenebileceğini iddia etti.





Habertürk’te Veyis Ateş'in konuğu olan Adil Gür, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin siyasi denklemi değiştireceğini söyledi.







GÜR: TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ BİR İTTİFAK ÇIKABİLİR





Gür, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair, "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır." ifadelerini kullandı.





Gür, “Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü bir ittifak." dedi.







"Saadet Partisi, Davutoğlu, Babacan ve İyi Parti. Neden? Şayet CHP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) zorlanırsa, CHP ve HDP’nin daha fazla yakınlaşması konuşulursa, böyle bir huzursuzluk olursa diyorum. Bu bir varsayım." diyen Gür, mevcut şartların değişebileceğini söyledi.





"EFENDİM İYİ PARTİ İLE MHP YER DEĞİŞTİRECEKMİŞ!"





Gür, "Çok yazılıp çiziliyor. İyi Parti, AKP'ye doğru kayıyor. Efendim İyi Parti ve MHP yer değiştirecekmiş. Bir sürü senaryolar yazılıyor. Tek cümle diyorum ki Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Ama üçüncü ittifakı yanına alan kazanır. Öyle bir durum var işte.” diye konuştu.