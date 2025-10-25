Samanyolu Haber /Gündem / Yarın açıklanacak: PKK'dan 'Tarihi adım' kararı /25 Ekim 2025 12:42

Yarın açıklanacak: PKK'dan 'Tarihi adım' kararı

Terör örgütü PKK'nın liderleri Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda 'tarihi' bir adım atacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde ilk adım 11 Temmuz'da yaşandı. Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın örgüte 27 Şubat'taki çağrısının ardından Irak Süleymaniye'de PKK'lılar sembolik olarak silahlarını yaktı.

Bu silah yakam töreninin ardından TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Süreç devam ederken de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının esas olduğunu ve buna Suriye'deki PKK unsurlarının da uyması gerektiğini söyledi.

Bahçeli ilk defa açıkladı! Öcalan'a neden 'Kurucu önder' dedi?Bahçeli ilk defa açıkladı! Öcalan'a neden 'Kurucu önder' dedi?

TARİHİ ADIM ATILACAĞI SÖYLENDİ

Bahçeli, gerekirse Öcalan'ın çağrısını 27 Şubat'takini esas olması ile genişletebileceğini de söyledi.

İlke TV'nin Rojnews'ten aktardığına göre PKK, yeni bir adım atacak. Bu adımın da 'Tarihi' nitelikte olduğu iddia edildi. Karar yarın (26 Ekim) duyurulacak.
