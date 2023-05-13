Yarın hangi lider nerede oy kullanacak?

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye yarın, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.Buna göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullanacak. İnce, Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi yine Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy kullanacak.HDP'nin eş genel başkanlarından Mithat Sancar Ankara Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda, Pervin Buldan ise Van'da oy verecek.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanacak.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu İstanbul Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda verecek.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Emlak Konut Ortaokulu'nda sandığa gidecek.