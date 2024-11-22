Yarın İstanbul'u şok bekliyor! Harita kıpkırmızı...

Balkanlardan ilk kar yağışı geliyor. Dün Türkiye üzerinden geçen cephe sistemi ülkeyi terk etmek üzereyken, bu akşam yeni bir sistem etkisini gösterecek.









EDİRNE VE KIRKLARELİ'NE KAR YAĞACAK





İSTANBUL'DAN ANADOLU'YA YAYILACAK

Sistem, akşam saat 19.00’dan itibaren İstanbul’da etkili olmaya başlayacak. Fırtına gece yarısı şiddetini artıracak ve İstanbul, Bursa, Çanakkale gibi illerde etkili olacak.NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, fırtınanın gece yarısı şiddetleneceğini belirterek, gece uyumadan önce sobaların söndürülmesi ve kombilerin kontrol edilmesi çağrısında bulundu. Yarın sabah hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini söyledi.İstanbul’da etkili olacak lodosun ardından şiddetli yağmur başlayacak. Cumartesi günü etkili olması beklenen yağış, Marmara geneli ve Kuzey Ege’de kendisini gösterecek. Hava hızlı soğuyacak ve Kırklareli ile Edirne’de kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da ise cumartesi günü kar geçişi ihtimali bulunuyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren ise sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.Bu akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağışların yaşanacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığında ise 10-14 derece arasında ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.Bu sistem İstanbul üzerinden girip tüm Anadolu’ya yayılacak.Cumartesi günü geç saatlerde Ankara, Bolu, Konya ve Eskişehir’de kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı, pazar günü doğu kesimlere doğru ilerleyecek. Adana, Gaziantep ve Osmaniye çevrelerinde ise aynı gün sel tehlikesi bulunuyor. Sistem pazartesi günü etkisini yitirecek.