Yarın önemli açıklama beklenen Bahçeli'ye bugün Erdoğan teşekkür etti!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve hatta hiçbir MHP temsilcisinin katılmadığı Külliye’de gerçekleştirilen 29 Ekim Resepsiyonu’yla da ilgili konuştu.



Erdoğan, Saray’da gerçekleştirilen 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “hediye” nedeniyle teşekkür etti. Bahçeli’nin resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı’nda çatlak olarak yorumlanırken Bahçeli’nin yarın “önemli” mesajlar vereceği ileri sürüldü.

Bahçeli’nin Erdoğan’a gönderdiği hediye.



ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BEKLENEN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ise 29 Ekim nedeniyle gönderdiği hediye için teşekkür etti. Erdoğan şunları kaydetti: “Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde şahsımıza gönderdikleri anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyet’imizin 102’nci yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, Külliye’mizdeki resepsiyonumuza teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyet’imizin 102’nci yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyet’imizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapana kadar dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.”



Erdoğan’ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:



”Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.



Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz.



”MİLLETİMİZİN HAKKINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNUYORUZ”



Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılar, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.



”YÜZ YILLIK PARTİYİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ”



Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı’na hediye ettik.



Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye’yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık.



Göreve gelirken verdiği yurt dışında ‘Türkiye partisi olacağız’ sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı.



İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüz yıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü.



Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum.



”81 İLİMİZDE 500 BİN SOSYAL KONUT ÜRETECEĞİZ”



İstanbul Başakşehir’de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul’da inşa edeceğiz. İstanbul’da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027’de Allah’ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.



”ALTAY’IN İLK TESLİMATINI YAPTIK”



28 Ekim’de Türk savunma sanayii adına iftihar verici tören vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa’nın ilk 3 dünyanın ilk 5 tesisinden biri olan Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Milli muhabere tankımız ALTAY’ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir.



”KAAN DA HÜRJET GİBİ KENDİ ALANINDA ZİRVEYİ ZORLAYACAK”



Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız KAAN’ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah’ın izniyle KAAN da zirveyi zorlayacaktır.



”TÜRKİYE TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEK”



Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir. Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum.”