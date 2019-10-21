Yarın Soçi'de Putin, Erdoğan ve...

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzunun gediklisi" diye nitelenen Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak bugün çarpıcı bir iddiada bulundu.





Dilipak bugün yayımlanan “5'e 1 kala” başlıklı makalede, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye Beşar Esed'in de katılabileceğini iddia etti.





"YARIN SOÇİ'DE BEŞAR ESED MASADA OLABİLİR"





Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





"'Pause' için öngörülen bu 120 saatin sonunda, yani yarın, 22 Ekim’de, Erdoğan ile Putin Soçi’de masaya oturacak. Soçi’de bir sürpriz yaşanabilir ve (Beşar) Esed masada olabilir. Rusların beklentisi bu yönde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Biz 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz' diyor."





DİLİPAK: ŞAM YÖNETİMİ İLE NİYE GÖRÜŞÜLMÜYOR?





Dilipak, Türkiye'nin Şam yönetimi ile görüşmesi gerektiğini ifade etti. "Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez." diyen Dilipak, yazısında Türkiye'nin Şam yönetimiyle niçin temasa geçmediğini sordu: "Madem Ankara bütün olanlara rağmen İsrail ve ABD ile temasını bir şekilde sürdürüyor, o zaman Şam yönetimi ile niye görüşmüyor?"