Yarından itibaren o da yasak!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uçak ve otobüs seferlerine dair yeni bir genelge daha gönderdi. Buna göre, 29 Mart Pazar günü saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan havayolu ile de seyahat edilemeyecek.





Dün de şehirler arası otobüs seyahati için izin şartı getirilmişti.





Yasak kararı sebebiyle Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.







a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,





b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,





c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.





TEDARİK SAFHASINDA ÇALIŞANLAR İÇİN İSTİSNA





Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirler arası seyahat edebilecek.





Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.





KURULDA E-İMZA YETKİSİ OLAN PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK





“Seyahat İzin Kurullarına” başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak.





Seyahat İzin Belgesi Talepleri;





Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek.

Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;





a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,





b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,





c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru” sistemi, üzerinden alınacak.