Yarış erken bitti !

Çin'in özerk bölgesi olan Makao sokaklarında yapılan motorsiklet yarışları bu yıl ilginç bir kazaya sahne oldu.Daha doğrusu kazalar zincirine . Trafiğe kapatılan şehir merkezinde yapılan yarışlarda ilk kazanın ardından hızla giden motorcular kaza yapmadan ilerleyemediler . Neticede peş peşe yaşanan kazalar neticesinde Daniel Kruger, Didier Grams, Erno Kostamo, Michael Sweeney, Phillip Crowe ve Derek Shiels isinli yarışçılar hastaneye kaldırıldı. Bu arada yarışlar da yarım kaldı Makao yarışlar otomobil ve motor sporu tutkunları için önemli duraklardan biri . Her yıl düzenlenen yarışlar hem otomobillerin hem de motosikletlerin katıldığı dünyada tek şehir içindeki yarış etkinliğidir.