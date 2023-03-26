Samanyolu Haber /Gündem / Yarışta beşinci gün: 100 bin imzayı tek isim geçebildi /26 Mart 2023 14:19

Yarışta beşinci gün: 100 bin imzayı tek isim geçebildi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza toplama yarışı beşinci gününde de sürüyor.

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Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin YSK’ye yaptıkları başvurunun ardından başlayan imza sürecinde beşinci gün geride kaldı.

Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylığını geri çekti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu. İnce, aynı zamanda imza barajını şu ana kadar geçebilen tek isim. 

Bugün ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Muharrem İnce: 105 bin 663
Fatih Erbakan: 69 bin 167

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve kendisinin de cumhurbaşkanlığını yarışından çekildiğini açıklamıştı. 

Sinan Oğan: 72 bin 214
Doğu Perinçek: 21 bin 436
Yakup Türkal: 2 bin 543
Erkan Trükten: 1700
Ahmet Özal: 1090
İrfan Uzun: 756
Halil Murat Ünver: 388
Hilmi Özden: 357
Davut Turan: 106

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