Yarışta beşinci gün: 100 bin imzayı tek isim geçebildi

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin YSK’ye yaptıkları başvurunun ardından başlayan imza sürecinde beşinci gün geride kaldı.







Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylığını geri çekti.





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu. İnce, aynı zamanda imza barajını şu ana kadar geçebilen tek isim.





Bugün ortaya çıkan tablo şu şekilde:





Muharrem İnce: 105 bin 663



Fatih Erbakan: 69 bin 167







Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve kendisinin de cumhurbaşkanlığını yarışından çekildiğini açıklamıştı.





Sinan Oğan: 72 bin 214



Doğu Perinçek: 21 bin 436



Yakup Türkal: 2 bin 543



Erkan Trükten: 1700



Ahmet Özal: 1090



İrfan Uzun: 756



Halil Murat Ünver: 388



Hilmi Özden: 357



Davut Turan: 106





