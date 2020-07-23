YAŞ Kararları açıklandı

Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.







30 general ve amiral ise kadrosuzluktan emekli edildi. Karara göre 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.





Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

YAŞ Kararları şöyle:



