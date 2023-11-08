Samanyolu Haber /Gündem / Yasa dışı bahis baronları bağlantısı: Engin Polat ve Dilan Polat'ı ele veren ihbar mektubu /08 Kasım 2023 13:59

Yasa dışı bahis baronları bağlantısı: Engin Polat ve Dilan Polat'ı ele veren ihbar mektubu

Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ortaya çıktı.

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Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ortaya çıktı.

Milliyet’ten Ferit Zengin'in haberine göre, Polatlar soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ve gizli tanık olan kişinin mektuptaki iddiaları yer aldı. Buna göre, kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans sorumlusu olduğunu söyleyen gizli tanık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer’le kara para akladığını öne sürüyor.

Paralar Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy’de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekana götürüldüğü belirtiliyor.

Gizli tanığın iddialarına göre paralar buradan da Kuzey Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor. 

Tasfiye halindeki şirketler kullanıldı
Elde edilen bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’li çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan biri de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın dayısının eşinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’a ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.
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