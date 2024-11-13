Samanyolu Haber /Gündem / Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme: 6 kişi hakkında yakalama kararı /13 Kasım 2024 17:26

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme: 6 kişi hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılık 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında flaş karar
'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz de radara girmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz için harekete geçti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.
Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ında olduğu 16 kişi 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla 11 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Ortaç ve Erbil hariç herkes tutuklanmıştı. Ortaç ve Erbil'e ise ev hapsi kararı verilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddia edilen isimlerden biri de eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz'di. Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz eylül ayında internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamış ve gündem olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında olduğu bilinen Batuhan Karadeniz için harekete geçti. Başsavcılık, Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.
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