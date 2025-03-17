Samanyolu Haber /Gündem / Yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheliye tutuklama talebi /17 Mart 2025 17:33

Yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheliye tutuklama talebi

Aralarında Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erkan Kork’un da olduğu yasa dışı bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen 31 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi Erkan Kork’un da olduğu yasa dışı bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen 31 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

14 Mart’ta başlayan operasyonda 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 14 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyordu.
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