Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı: Bakın nasıl zengin olmuş!













Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç hariç diğer şüpheliler tutuklandı. Tutuklananlar arasında 18.9 milyon Instagram takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz da yer aldı.İbrahim Yılmaz'ın katıldığı bir programda, hayali holding kurup, para kazandığını anlattığı eski görüntüleri ortaya çıktı. İbrahim Yılmaz o anları şöyle anlattı:"Benim güvenlik sistemleri şirketim vardı. Sadece elime bir kart aldım. Ev telefonunu kartın üzerine yazdım. Annemin okuma yazması yoktu ve not alamadığı halde şirketim varmış gibi gösterip, herkesi dolandırdım. Zaman aşımı olduğu için anlatabiliyorum. Ondan sonra güvenlik takip merkezi var. Hırsız girince polisi arıyor. O sistemleri yaptım, ikinci şirketi kurdum.Bu arada şirketi mahsustan limited yaptım ki daha büyük gözükeyim diye. Sonradan en büyük hayalim anonim şirketi sahibi olmaktı. Çok büyümediğim halde anonim şirketi yaptım bilerek. Anonim şirketi yaparak daha fazla iş almaya başladım. Dediğim gibi en büyük hayalim holding olmaktı. Nasıl holding olunur diye araştırdığımda beş şirket kurup, holding yaptım. Holding yaptığımda da bu arada bütün güvenlik sistemleri siparişlerimde 'Armed Güvenlik Bir Armed Holding Kuruluşudur' diyerek her verdiğim teklifteki bütün şirketleri aldım. 2 milyon dolarlık iş almaya başladım."