Samanyolu Haber /Gündem / 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması büyüyor: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında /07 Ocak 2025 19:44

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması büyüyor: Oyuncu Atakan Yılmaz gözaltında

Oyuncu Atakan Yılmaz, 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yılmaz, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yasa dışı bahis ve kumarın 'dijital uyuşturucu' niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride ‘yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı’ olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibarıyla da toplumda etki alanı bulunan şahıslardan biri olan oyuncu Atakan Yılmaz’ın, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde ‘yasa dışı bahis’ olarak bilinen 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs 07 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır."

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Atakan Yılmaz, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde bir çok dizi ve filmde rol alan 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada da geniş bir kitleye hitap ediyor.
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