Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Avukat Nurullah Albayrak, sosyal medya hesabından eğitimci Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.





Avukat Albayrak, İnandı’nın da bulunduğu yasadışı kaçırılma olaylarının Türk Ceza Kanunu ve uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve zamanaşımının işlemediğini kaydetti. Kaçırma olaylarına karışan faillerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacağına dikkat çeken Albayrak, şunları söyledi:





YASA DIŞI KAÇIRMA İNSANLIĞA KARŞI SUÇTUR

Mafya yöntemleri benimsenerek hukukun üstünlüğünün ayaklar altına günlere geldik. 5 yıllık dönem içerisinde 23 farklı ülkeden en az 95 kişi ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak yasadışı yollardan Türkiye’ye getirildi.





Cumhurbaşkanı ve kamu görevlileri tarafından yapılan açıklamalarla da bu hukuksuzluk kabul edildi. Suç işlediği iddia edilen bir kişi yurtdışında yaşıyorsa yapılması gereken uluslararası anlaşmalar kapsamında yasal olarak iade talebinde bulunmaktır.





Yasa dışı yollarla kişilerin kaçırılarak Türkiye’ye getirilmeye çalışılması TCK ve uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suçtur ve bu suçta zamanaşımı yoktur.

Kaçırılma suçunun işlendiği 23 ülkeden 8’i uluslararası ceza mahkemesinin yargılama yetkisini kabul ettiği için insanlığa karşı işlenen bu suçun failleri uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacaktır.





Bir haftadan beri dünya kamuoyunda eğitimci Orhan İnandı’nın kaçırıldığı ve halen Kırgızistan Türk Büyükelçiliğinde tutulduğu iddiası konuşulmakta ve 2’nci bir Cemal Kaşıkçı vakası endişesi dile getirilmektedir.





Hukukun üstünlüğüne inanan, hukuksuzlukların sadece mağdura değil tüm topluma zarar vereceğini bilen herkes yaşanan hukuksuzluklara dur demeli ve bu kapsamda Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı’nın kaçırılarak Türkiye’ye getirilme hukuksuzluğuna karşı çıkılmalıdır.





ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ NEDİR?





Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. 1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Mahkeme binası “Ev Sahipliği Anlaşması” yaptığı Hollanda’nın Lahey kentinde bulunmaktadır. Ekim 2009 tarihi itibariyle Mahkemenin yargılama yetkisini kabul eden ülke sayısı 110 olup, Roma Anlaşmasını imzaladığı halde, hala yargılama yetkisini kabul etmeyen 38 ülke bulunmaktadır. Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsüne taraf olmamıştır.