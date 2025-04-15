Yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'e 'pişmanlık' tarifesi

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla ile açılan davada karar çıktı.



Erbil, 7258 sayılı yasaya muhalefet suçundan 1 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.



PİŞMANLIK İNDİRİMİ

Halktv'de yer alan habere göre pişmanlık gösterdiği belirlenen Erbil için ceza 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına indirildi. 4 günlük adli para cezası günlük 250 liradan hesaplandı ve Erbil bin TL adli para cezası aldı.



Erbil'in hapis cezasını erteleyen mahkeme, 1 yıl süreyle de denetime tabi tutulmasına hükmetti.