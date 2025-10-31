Samanyolu Haber /Gündem / Yasadışı bahisle suçlanan Papara'nın faaliyetleri iptal edildi /31 Ekim 2025 09:13

Yasadışı bahisle suçlanan Papara'nın faaliyetleri iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre Papara'nın faaliyet izni iptal edildi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketin faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un (Kanun) 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Finansal teknoloji şirketi Papara hakkında, yasadışı bahisle bağlantılı mali işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarında denetim süreci başlatılmıştı.
