Yasağa VIP çözüm!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ramazan Bayramı öncesinde 40 bine yakın kişinin akınına uğradı. Seyahat yasağına rağmen ekseriyeti İstanbul'dan gelen kişilerin VIP taşımacılık hizmeti veren şirketler üzerinden izin aldığı iddia edildi.





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “TC kimlik numarası ve bilgilerini gönderiyorlarmış. Şirket de seyahat serbestisi için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul’dan kapılarının önünden müşteriyi alıp, Bodrum’a kadar getiriyormuş.” dedi.





Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Şehirler arası yasağa VIP araçlı çözüm' başlığıyla yayımlanan makalesinde Aras ile yaptığı mülakatı aktardı.





BAZI ŞİRKETLERİN ARABALARINA SIKLIKLA RASTLANIYOR





Aras'a “Tatilcilerin sayısı arttı mı?” diye sorduğunu belirten Sarıkaya, şöyle devam etti: "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın aktardığına göre özel kiralama, VIP yolcu taşıma hizmeti veren bazı şirketlerin araçlarına Bodrum'da sıklıkla rastlanır olmuş. Aras bir de İstanbul’dan bazı kişilerin yazlıklarında kalmak üzere ilçesine geldiklerini görünce sorup soruşturmuş."





"Kimsenin aklına gelebilecek şeyler değil bunlar." diyen Aras şunları dile getirdi: 'İstanbul’dan gelenlerden duyduk; madem VIP araç kiralama şirketleri kendileri ile seyahat edilmesi halinde seyahat yasağını delip izin belgesi almanın yolunu bulmuşlar."





Aras, "Çoğu bu yolla gelmiş. Bazıları da izin verme yetkisine haiz tanıdık bildik makam sahiplerinden edinmiş." dedi.





Sarıkaya makalesinde şu ifadeleri kullandı: "Bir zamanlar İstanbul’da çakar lambalı araçlar gibi şimdi de anlaşılıyor ki çakar izinli VIP’ler çıkmış."